Как помочь своему животному, если он получил тепловой удар

Опять наступило лето, а это значит, что снова приходит перегрев наших с вами друзей. Случиться может с каждым, но кто более склонен, сообщает Ukr.media.

Конечно, брахицефалы (бульдоги, мопсы). А если они еще и с ожирением ... Да, все толстяки подвержены этому и имеют более высокий риск получить тепловой удар. Также к этой группе животных относятся собаки с длинной и густой шерстью, псы с коллапсом трахеи, болезнями сердца и дыхательной недостаточностью.

Как это может произойти

Частая причина - оставили животное в закрытой машине или душном помещении, устраивали долгие прогулки, активные игры под палящим солнцем.

Симптомы разные. Чаще всего это одышка, апатия, повышение температуры тела, нарушение координации движений, потеря сознания и судороги.

Как помочь

Максимально быстро перенести в темное и прохладное место. Смочите водой. Не нужно заливать животное, особенно собак с густой шерстью. Это как намочить ватник. Влага нагреется, и будет сауна - станет только хуже. Можно начать с живота, подмышек, ушей. Хорошо обернуть тело влажным полотенцем. Пока вы звоните или собираетесь в клинику, надо измерить температуру ректально! Если она выше 42 ° С - это плохо, так как могут произойти необратимые изменения в органах, приводящие к смерти.

Не нужно пытаться резко сбить температуру, заливая животное ледяной водой и выпаивая ее. Можно спровоцировать у питомца шок и смерть. И не нужно давать питомцу таблетки, никакие.

Выводы