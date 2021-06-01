Ватикан криминализировал сексуальное насилие священников над взрослыми

Папа римский Франциск изменил церковный закон, касающийся половых связей между взрослыми прихожанами и священниками, а также церковными работниками без сана, пишут международные СМИ.

Согласно новой редакции закона, католические священники и сотрудники церкви, которые склонили взрослых людей к занятию сексом без их добровольного согласия, пользуясь авторитетом, силой или должностным положением, будут лишены сана.

Для тех, кто сана не имеет, предусмотрены увольнение, штрафы, исключение из общины.

Ранее были криминализированы только те порочные сексуальные связи священников и работников католической церкви, которые касались несовершеннолетних и людей, “не владеющих собственным разумом” . С этим упущением долго боролись церковники и юристы.

Закон вступит в силу с 8 декабря.