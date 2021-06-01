Банки еще немного опустили депозитные ставки

В течении мая ставки по банковским депозитам немного снижались. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, сообщает Лига.Финансы.

Снизили ставки Банк Конкорд, Укрэксимбанк, Альфа-Банк. ПУМБ отказался от вкладов в евро (данные на 1 июня).

Средняя ставка для гривневых сбережений в целом упала на 0,05 п.п. до 6,81% годовых. Синхронно, на 0,06 п.п. подешевели периоды от трех месяцев (6,84%), от полугода (7,27%) и свыше года (7,18%). Вклады сроком от месяца до трех снизили ставки на 0,02 п.п. до 5,44% годовых. Бессрочные сбережения подорожали (на 0,02 п.п. до 3,89% годовых). Депозиты на сроки менее месяца выросли в ставках на 0,06 п.п. и предлагают 5,17% годовых.

Средняя ставка по долларовым вкладам снизилась на 0,03 п.п. и составляет 0,95% годовых. Только вклады периодом свыше года в среднем предлагают выше одного процента в год – 1,2%. Снижались ставки для периодов от 3 месяцев, от 6 и свыше 12 месяцев.

Доходность вкладов в евро составляет 0,63% годовых. В течении прошлого месяца снижали ставки депозиты на периоды от месяца и до года, в среднем на 0,02 п.п.

В обзоре исследовались депозитные программы следующих банков: КредитАгриколь, БАНК ВОСТОК, OTП Банк, Универсал Банк, Альфа Банк, Акордбанк, АП БАНК, БТА Банк, Индустриалбанк, Конкорд, МТБ, Мегабанк, Ощадбанк, Первый инвестиционный банк, Пивденный, Пиреус, Правэкс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, УкрСиббанк, Укрэксимбанк, Юнекс.