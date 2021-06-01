СБУ разоблачила на коррупции чиновника филиала Нафтогаза

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции руководство одного из филиалов НАК "Нафтогаз Украины" на Львовщине, сообщает Экономическая правда.

"По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовские электросети", управление которой осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладило масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн грн чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям. Он также обещал содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении аванса в 1 млн грн.

"Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.