Страны Европейского союза начали выдавать сертификаты вакцинации

Во вторник, 1 июня, сем стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС, сообщает РБК-Украина.

В частности, с сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

"В то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране" , - говорится в сообщении.

Отметим, что запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.