Эксперты рассказали как облегчить состояние при болезнях суставов

Болезни суставов могут угрожать человеку вне зависимости от социального положения, привычек, возраста и пола. И самое частое заболевание суставов — это остеоартрит. По данным рентгенографии, остеоартритом страдает более 80% населения, сообщает Комментарии.

Проблема поражает все компоненты сустава, в первую очередь — хрящ, синовиальную оболочку, связки, капсулу, мышцы. Вылечить остеоартрит нельзя, так как это хроническое прогрессирующее заболевание. Но, как и с другими проблемами суставов, можно добиться ремиссии, и улучшить качество жизни.

Вот несколько важных правил:

- Следите за весом. При индексе массы тела более 25 кг/м2 рекомендуется снижение массы тела. Желательно делать это под руководством специалистов.

- Не игнорируйте лечебную физкультуру. Необходимый минимум — около 30 минут аэробной нагрузки средней интенсивности в день + силовая тренировка минимум 2 раза в неделю умеренной или высокой интенсивности.

- Не стоит терпеть боль. В качестве первой линии терапии рекомендуется использовать локально на суставы мази на основе натуральных компонентов: капсаицин, камфора, живичное масло.

- Снимайте приступы боли с помощью холода или тепла. При острой боли для уменьшения отека и увеличения активности сустава возможно прерывистое применение пакетов со льдом. Тепловые процедуры или локальное тепло используются при длительной хронической боли.

- Обратите внимание на свою обувь. Она должна быть удобной. Используйте коленные ортезы и клиновидные стельки.

Если чувствуете боль в суставах, пусть и впервые, помните — болезнь уже проявилась, поэтому необходимо незамедлительно обратиться к врачу.