Германия отреагировала на слова Зеленского об оружии

Власти Германии во вторник, 1 июня, отклонили призывы к поставкам оружия Украине, озвученные ранее сопредседателем "Зеленых" Робертом Габеком и за что ратовал президент Украины Владимир Зеленский.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, сообщает Телеграф.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины – ред.) может быть разрешен только политическими средствами" , - заявил журналистам Маас.

Он также выразил убеждение, что для разрешения конфликта поставки оружия не помогут.