Германия отреагировала на слова Зеленского об оружии

Германия отреагировала на слова Зеленского об оружии

Власти Германии во вторник, 1 июня, отклонили призывы к поставкам оружия Украине, озвученные ранее сопредседателем "Зеленых" Робертом Габеком и за что ратовал президент Украины Владимир Зеленский.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед видеоконференцией со своими коллегами из НАТО, сообщает Телеграф.

"Я убежден, что конфликт (на востоке Украины – ред.) может быть разрешен только политическими средствами", - заявил журналистам Маас.

Он также выразил убеждение, что для разрешения конфликта поставки оружия не помогут.

"Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - сказал глава МИД ФРГ.

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