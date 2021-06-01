Лучшие образы Мэрилин Монро, которые до сих пор в моде

Легендарная, эффектная и гламурная Мэрилин Монро остается одной из самых ярких красавиц Голливуда. Она завораживала красотой миллионы мужчин и смогла соблазнить президента Кеннеди, сообщает Обозреватель.

Артистка 1950-х своей сексуальностью и чувством вкуса делала популярным каждый фильм, где играла даже маленькую роль. Самые запоминающиеся образы главной красавицы XX века, которые копируют знаменитости во всем мире до сих пор, смотрите далее.

Каждый образ Монро на фотосессии или светском выходе подчеркивал женственную фигуру. Она всегда делала акцент на талии. Модель позирует в классическом платье в черно-белую полоску.

Мэрилин носила образы, которые являются трендовыми сейчас.

Актриса надела короткий гольф и шорты с завышенной талией. Эта фотосессия проходила в 1953 году, но наряд актуален и сегодня.

Мэрилин надела короткую водолазку, босоножки и шорты с высокой посадкой.

Летом 2021 года у каждой модницы должен быть ретро-купальник.

Купальники в стиле ретро на пике популярности в этом сезоне.

Монро часто надевала закрытые купальные костюмы, которые подчеркивали ее идеальные формы.

Закрытый купальник делает женскую фигуру более утонченной.

Мэрилин носила нежные платья с цветами и глубоким декольте.

Мэрилин на съемках фильма "Неприкаянные".

Монро надела полупрозрачное платье телесного цвета с акцентом на декольте и глубоким вырезом на спине. Наряд настолько тесно прилегал к телу, что женщина еле ходила, но выглядела великолепно.

"Голое" платье, в котором дива выступала на дне рождении Кеннеди.

Актриса присоединилась к команде бейсболистов на каблуках и в коротких шортах.

Актриса была сексуальной даже во время игры в бейсбол.

Мэрилин часто критиковали за откровенные фотосессии на обложках известных журналов.

Мужчины теряли голову, когда видели Мэрилин в таком образе.

Костюм светло-голубого оттенка подчеркивает естественную красоту на съемках фильма "Ниагара".

Монро выглядит потрясающе в элегантном костюме.

Блондинка очаровала красотой войска США в период Корейской войны.

Мерлин ослепила своей красотой всех окружающих.

Каждый светский выход Мэрилин – незабываемый образ, который позже копировали известные красавицы.

Черное платье подчеркивает цвет волос, оттенок кожи и фигуру.

Мини-шорты и кроп-топ сейчас оценит каждая модница.

Монро не использовала яркие цвета и аксессуары в повседневной жизни.

Улыбающаяся Мэрилин затмила своего мужа Джо Ди Маджо.

Монро в платье с открытыми плечами и меховой накидке.

Наряд с яркими длинными перчатками и атласным платьем с открытыми плечами повторяли много звезд на красных дорожках.

Мэрилин первой надела такой образ на съемки клипа.

Через 58 лет после смерти Мэрилин все еще вдохновляет дизайнеров и звезд.