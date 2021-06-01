Лучшие образы Мэрилин Монро, которые до сих пор в моде
Легендарная, эффектная и гламурная Мэрилин Монро остается одной из самых ярких красавиц Голливуда. Она завораживала красотой миллионы мужчин и смогла соблазнить президента Кеннеди, сообщает Обозреватель.
Артистка 1950-х своей сексуальностью и чувством вкуса делала популярным каждый фильм, где играла даже маленькую роль. Самые запоминающиеся образы главной красавицы XX века, которые копируют знаменитости во всем мире до сих пор, смотрите далее.
Каждый образ Монро на фотосессии или светском выходе подчеркивал женственную фигуру. Она всегда делала акцент на талии. Модель позирует в классическом платье в черно-белую полоску.
Актриса надела короткий гольф и шорты с завышенной талией. Эта фотосессия проходила в 1953 году, но наряд актуален и сегодня.
Летом 2021 года у каждой модницы должен быть ретро-купальник.
Монро часто надевала закрытые купальные костюмы, которые подчеркивали ее идеальные формы.
Мэрилин носила нежные платья с цветами и глубоким декольте.
Монро надела полупрозрачное платье телесного цвета с акцентом на декольте и глубоким вырезом на спине. Наряд настолько тесно прилегал к телу, что женщина еле ходила, но выглядела великолепно.
Актриса присоединилась к команде бейсболистов на каблуках и в коротких шортах.
Мэрилин часто критиковали за откровенные фотосессии на обложках известных журналов.
Костюм светло-голубого оттенка подчеркивает естественную красоту на съемках фильма "Ниагара".
Блондинка очаровала красотой войска США в период Корейской войны.
Каждый светский выход Мэрилин – незабываемый образ, который позже копировали известные красавицы.
Мини-шорты и кроп-топ сейчас оценит каждая модница.
Улыбающаяся Мэрилин затмила своего мужа Джо Ди Маджо.
Наряд с яркими длинными перчатками и атласным платьем с открытыми плечами повторяли много звезд на красных дорожках.
Через 58 лет после смерти Мэрилин все еще вдохновляет дизайнеров и звезд.