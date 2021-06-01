Италия больше не признает украинские водительские удостоверения

Соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании и обмене водительских удостоверений приостановило свое действие с 1 июня, сообщает Страна.ua.

Об этом информирует пресс-служба посольства Украины в Италии.

"Украинско-итальянское Соглашение о взаимном признании и обмене водительского удостоверения приостановило свою силу от 01 июня 2021 года. Любые сообщения об автоматическом продлении действия Соглашения не соответствуют действительности" , - сообщили в дипломатическом ведомстве.

По словам представителей посольства, ответственные за заключение и реализацию этого соглашения министерство внутренних дел Украины и министерство инфраструктуры и транспорта Италии сейчас "ведут работу над тем, чтобы в ближайшее время подписать новое соглашение".

"(Документ) после вступления в силу позволит гражданам Украины и в дальнейшем пользоваться возможностью осуществлять обмен своих украинских водительских удостоверений на итальянские документы. О подписании и вступлении в действие нового Соглашения будет дополнительно сообщено" , - добавили в посольстве.

Напомним, соглашение между Украиной и Италией о взаимном признании водительских удостоверений вступило в силу 29 мая 2016 года.