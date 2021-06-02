Ивана Купала 2021: какого числа, история и традиции празднования

Ивана Купала – древнеславянский народный праздник, окутанный мистикой. Он обычно празднуется очень весело, в соответствии с древними традициями и поверьями, сообщает УНИАН.

Когда Ивана Купала 2021

Дата празднования Ивана Купала неизменна. В 2021 году, как и всегда, праздник отмечается 7 июля. А точнее – в ночь на эту дату, ведь гуляния начинаются еще вечером 6 июля и длятся всю ночь.

Праздник Ивана Купала: история

Ивана Купала – один из праздников, возникших еще во времена язычества. Сначала он отмечался в день летнего солнцестояния (обычно это 21 июня), когда ночь считалась особенной, ведь была самой короткой в году. У идолопоклонников, в частности, было принято совершать разнообразные обряды и ритуалы.

После принятия христианства на Руси данный праздник не исчез, а видоизменился и прижился на почве новой религии. Так, дату праздника сместили на 7 июля (24 июня по старому стилю) – день, когда христиане восточного обряда отмечают Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

Поскольку заставить людей забыть древние обряды церкви так и не удалось, в народе языческий и христианский праздники "соединились" в один – день Ивана Купала.

Традиции дня Ивана Купала

Сначала на Иоанна Купала все обряды и ритуалы совершались язычниками в честь бога Солнца. Праздновать начинали еще до захода солнца, поскольку считалось, что купальская ночь является особенной, наполненной магией.

В древности люди верили, что вода, растения и огонь также наполнялись чудодейственной силой и становились целебными. Поэтому обряды были связаны прежде всего с речной водой, огнем и разнотравьем.

Так, одним из обязательных обычаев было массовое купание в реках и озерах. По мнению язычников, вся нечисть покидала водоемы и можно было купаться, не боявшись их.

В праздничную ночь также разводили костер, который поддерживали до самого утра. При этом традиционно устраивались игрища, девушки прыгали через огонь.

В то же время церковь в этот день призвала молиться святому Иоанну Крестителю и не принимать участия в языческих ритуалах. Однако, несмотря на церковные запреты, Ивана Купала традиционно проводится весело и с размахом.