Дело экс-майора ВСУ, халатность которого привела к взрывам, передали в суд

Правоохранители передали в суд обвинительный акт относительно бывшего майора Вооруженных сил Украины по факту халатности, которая привела к взрывам на территории военных складов в Балаклее в ноябре 2019 года, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, командир отряда разминирования не принял мер по обеспечению защиты личного состава, соблюдение правил техники безопасности и не проконтролировал работу с взрывоопасными предметами. Офицер обвиняется в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины)", - указывается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, командир отряда, вопреки требованиям уставов и приказов, находился в здании на административной территории военной части, хотя должен был присутствовать на участках подразделений, выполняющих задачи по загрузке взрывоопасных элементов ЗРК ЗМ9 "Куб", и руководить действиями подчиненных.

Кроме того, майор должен был обеспечить личный состав транспортными средствами, оборудованными для перевозки опасных грузов, принять меры по обеспечению защиты военнослужащих и имущества, организовать правильную эксплуатацию, сохранность вооружения и техники.

Также он должен был довести до сведения подчиненных принципы действия взрывоопасных предметов и правила обращения с ними, и проверить знания и навыки личного состава после прохождения обучения по пожарно-техническому минимуму и обеспечить их дистанционными средствами с целью транспортировки взрывоопасных предметов - ЗРК ЗМ9 "Куб".

Санкция инкриминированной экс-военнослужащему статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Как сообщалось, днем 15 ноября 2019 года на территории военных складов в Балаклее во время плановых работ по разминированию технической территории и погрузке боеприпасов на технику произошло несколько взрывов, в результате которых 2 военнослужащих-сапера погибли, еще 5 были ранены.

17 ноября 2019 года в больнице умер еще один военнослужащий, пострадавший от взрыва.

По факту взрывов территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Полтаве, начало уголовное производство по ч.3 ст.425 (халатное отношение военного служебного лица к службе, причинившее существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.