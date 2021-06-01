В Украине могут повысить прожиточный минимум вдвое

В Украине могут в разы повысить прожиточный минимум. Соответствующий законопроект №3515 зарегистрировала глава профильного комитета, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. При этом, на рядовых украинцев это не повлияет – от ПМ отвяжут практически все социальные выплаты, сообщает Обозреватель.

О том, как и для кого могут пересчитать соцстандарт и почему украинцы могут не ощутить изменений, читайте в материале.

Как повысят прожиточный минимум?

По новым правилам прожиточный минимум должен быть не менее 40% средней зарплаты. В среднем украинцы зарабатывают 13,5 тыс. грн, таким образом прожиточный минимум должен быть на уровне 5,4 тыс. грн (в два раза выше действующего).

И если такое решение примут, то в два раза должны вырасти пенсии, зарплаты чиновников и т.д. На это понадобятся сотни миллиардов гривен, но таких денег в бюджете нет. Поэтому одной рукой "слуги" предлагают повысить прожиточный минимум, а второй – отвязать от него социальные выплаты.

"Прожиточный минимум – это базовый государственный социальный стандарт. Он должен быть основой для определения размеров социальных гарантий и доходов, которые являются основным источником существования людей. Это, в частности, минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту и другие государственные социальные пособия. Поэтому важно, чтобы размер прожиточного минимума был достаточным для удовлетворения базовых потребностей" , – прокомментировала новшество министр социальной политики Марина Лазебная.

Прожиточный минимум будет расти ежегодно на один процентный пункт: в 2021-м – 40%, а в 2031-м – 50%. Однако здесь есть большой минус: большинство украинцев такое повышение на себе не ощутят.

Главное:

зарплаты "отвяжут" от прожиточного минимума;

размер выплат будут определять исходя из "возможностей бюджета".

Документ предлагает убрать из закона норму, согласно которой минимальная зарплата не может быть меньше, чем прожиточный минимум. Теперь же минимальный должностной оклад для предприятий небюджетной формы должен составлять не менее 50% минималки, а вот для бюджетников, прокуроров, антикоррупционеров, военнослужащих и чиновников решение о том, сколько платить, будет принимать Кабмин.

К примеру, минимальный оклад прокурора должен составлять 12 прожиточных минимумов. Прокурор региональной прокуратуры должен получать на 20% больше, прокурор Генпрокуратуры – на 30% больше. Если бы прожиточный минимум, как и обещают, увеличили примерно до 5,4 тыс. грн, то в Генпрокуратуре зарабатывали бы 64,8 тыс. грн.

"Прожиточный минимум – это конституционная норма. Это норма, которая прописана в части второй 46-й статьи Конституции. Пенсии, и другие соцвыплаты, которые являются основным источником дохода, не могут быть ниже, чем установленный прожиточный минимум" , – комментирует идею бывший министр соцполитики Андрей Рева.

"Если выплаты отвяжут от прожиточного минимума, в чем тогда будет его суть?" – говорит Рева.

Большинство украинцев изменений в прожиточном минимуме в таком случае на себе не ощутят, добавляет замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин. Мол, если вместе с прожиточным минимумом не вырастут социальные выплаты, какой тогда смысл в таком повышении.

"У нас большой перечень замечаний. С одной стороны, законопроект предусматривает привязку прожиточного минимума до уровня средней зарплаты в стране, что с нашей точки зрения неправильно. Прожиточный минимум – это определенная сумма, которая достаточна для гражданина, чтобы обеспечить минимальные потребности на проживание, питание, медицину, образование" , – поясняет Шубин.

В то же время средняя зарплата – экономический показатель, он зависит от состояния экономического развития государства, работы экономики, состояния внутреннего и внешнего рынка, макроэкономической ситуации.

Снизится ли уровень бедности?

Повышение прожиточного минимума к существенному снижению уровня бедности не приведет, уверена научный сотрудник Института демографии и социсследований Людмила Черенько. Она считает, что такой шаг лоббируют, чтобы без согласия Минфина была возможность повысить минимальную пенсию (она привязана к уровню ПМ).

А вот действительно ощутимый результат, считает Черенько, может дать кардинальное повышение минимальной зарплаты. Это не только приведет к росту занятости, но и позволит вывести часть зарплат из тени, вырастут поступления в бюджеты разных уровней.

Каким должен быть прожиточный минимум?

Минсоцполитики ежемесячно публикует данные о фактическом прожиточном минимуме. И согласно информации ведомства, в Украине размер пенсий и пособий должен быть в два раза выше (как и сам прожиточный минимум):

общий показатель 4258,7 грн (сейчас 2189 грн);

прожиточный минимум для работоспособных 4421,4 грн (2270 грн);

прожиточный минимум для пенсионеров 3627,8 грн (1769 грн).

Повышение прожиточного минимума без перерасчета соцстандартов – всего лишь декларативное заявление о том, сколько должны получать украинцы. На простых граждан такое новшество не повлияет, однако политики в очередной раз заявят, что сделали важный шаг к перерасчету ПМ.