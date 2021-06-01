Украинцы оценили экономическую ситуацию в стране: опрос

В мае 2021 года граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: 60% опрошенных оценивают ее как "очень плохую" или "довольно плохую". И только 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% как "не плохую и не хорошую, сообщает РБК-Украина.

Несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как "очень" или "довольно" плохой, 48% как "не плохой и не хороший", 14% как "хороший" или "очень хороший"), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

По данным опроса, граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: лишь 12% считают, что в ближайшие три месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеются, что за это время изменится в лучшую сторону уровень благосостояния их семьи.

Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% что за это время изменится в худшую сторону уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах).

Ожидания изменений положения в ближайшие 2-3 года противоречивы. Ожидания перемен к лучшему (30%) преобладают над ожиданиями перемен к худшему (21%). Оптимистические ожидания изменений благосостояния семьи преобладали на пессимистическими - соответственно 29% и 16,5%.

Исследование проведено Центром Разумкова с 21 по 26 мая 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.