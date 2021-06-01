В Беларуси политзаключенный попытался покончить с собой в зале суда

В Беларуси политзаключенный Степан Латыпов, обвиняемый по делу о массовых беспорядках, попытался покончить с собой в зале суда, сообщает Новое время.

По информации правозащитников, Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и воткнул себе ручку в горло.

Перед этим он сказал: "ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — ред.) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".

#Belarus Political prisoner Sciapan Latypau attempted to cut his throat in the courtroom. He appeared in court with a swollen face and bruises, his arm is bandaged, witnesses say. He might have been beaten. It is horrible what they are doing with people. They are breaking them pic.twitter.com/vcDpIBqtqE — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) June 1, 2021

Степана Латыпова обвиняют по трем статьям УК Беларуси — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209).

Он был задержан 15 сентября, когда с другими местными жителями стоял на охране мурала с "диджеями Перемен" , который коммунальщики регулярно уничтожали. Милиционеры стали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться, и его жестко задержали, почти сразу в его квартире прошел обыск.

По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.