В Беларуси политзаключенный попытался покончить с собой в зале суда
В Беларуси политзаключенный Степан Латыпов, обвиняемый по делу о массовых беспорядках, попытался покончить с собой в зале суда, сообщает Новое время.
По информации правозащитников, Латыпов встал на лавку в клетке, чтобы до него не могли дотянуться конвоиры, и воткнул себе ручку в горло.
Перед этим он сказал:
"ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — ред.) пообещал, что если я не признаю вину, будут уголовные дела против моих родных и соседей".
Степана Латыпова обвиняют по трем статьям УК Беларуси — организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1, 2 ст. 342), сопротивление милиции (ч. 2 ст. 363) и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209).
Он был задержан 15 сентября, когда с другими местными жителями стоял на охране мурала с
"диджеями Перемен", который коммунальщики регулярно уничтожали. Милиционеры стали разгонять собравшихся, Латыпов требовал от них представиться, и его жестко задержали, почти сразу в его квартире прошел обыск.
По словам отца Степана, с 11 апреля сына удерживали в ШИЗО с людьми с психическими расстройствами.