Самые дорогие покупки украинских звезд

Многие украинские звезды иногда радуют себя ценными подарками, среди которых новые квартиры, элитные машины и другое. Так, к примеру, телеведущая Екатерина Осадчая недавно стала владелицей шикарного авто – Jaguar XJ стоимостью около 2 млн 300 тысяч гривен, сообщает Обозреватель.

Также похвастаться роскошными покупками могут Владимир Остапчук, Евгений Кот, Алина Гросу и другие знаменитости. На что артисты тратят заработанные деньги и что самое дорогое купили?

Екатерина Осадчая

Телеведущая является ценителем не только шляпок, но и различных автомобилей. Недавно Екатерина стала владелицей шикарного авто – Jaguar XJ стоимостью около 2 миллионов 300 тысяч гривен.

Самая дорогая покупка Осадчей – авто Jaguar XJ. Источник: Instagram kosadcha

Владимир Остапчук

Самой дорогой покупкой телеведущий называет квартиру, которую он купил в 2018 году за 150 тысяч долларов. Однако Владимир отмечает, что оставил ее бывшей жене Елене Войченко.

Самая дорогая покупка Остапчука – квартира за $150 тысяч. Источник: Instagram vova_ostapchuk

Евгений Кот

Среди самых дорогих покупок украинского хореографа и звезды шоу "Танці з зірками" – дом стоимостью около 100 тысяч долларов, автомобиль за 20 тысяч долларов и мотоцикл за 10 тысяч долларов.

Самые дорогие покупки Евгения Кота – дом, автомобиль и мотоцикл. Источник: Instagram kot_jenya

Настя Каменских и Потап

Звездные супруги сыграли роскошную свадьбу в 2019 году. Отмечается, что за торжественное мероприятие Потап отдал около 3 миллионов гривен, и это не считая расходы на декор и концертную программу.

Настя Каменских и Потап потратили около 3 млн гривен на свадьбу. Источник: karavan.ua

Богдан Буше

Блогер Богдан Буше 2,5 года назад приобрел собственное жилье площадью 64 кв. м. По словам инсайдеров, парень взял себе квартиру еще на этапе застройки за более чем 80 тысяч долларов.

Самая дорогая покупка Богдана Буше – квартира за $80 тысяч. Источник: Instagram bushe8

Алина Гросу

Певица много трудилась, чтобы заработать на автомобиль Lexus 460. По словам Гросу, за своего черного красавца, она выложила около 130 тысяч гривен.