Абитуриенты из оккупированных территорий чаще выбирают украинские вузы
Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что каждый год количество поступающих из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма в украинские университеты увеличивается.
Об этом сообщают Вести.
"В прошлом году это было две тысячи, но из года в год их все больше", – сказал министр.
В 2020 году в заведения высшего образования через образовательные центры
"Донбасс-Украина",
"Крым-Украина" поступили 2026 человек, в 2019 году – 1865, в 2018 – 1776, в 2017 – 1550, в 2016 году – 1008 человек.
Центры
"Крым-Украина" и
"Донбасс-Украина" будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.
Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно неподконтрольных Киеву территорий могут с помощью Всеукраинской школы-онлайн.
"Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий", – сказал глава Минобразования.