Абитуриенты из оккупированных территорий чаще выбирают украинские вузы

Абитуриенты из оккупированных территорий чаще выбирают украинские вузы

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что каждый год количество поступающих из неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма в украинские университеты увеличивается.  

Об этом сообщают Вести.﻿

"В прошлом году это было две тысячи, но из года в год их все больше", – сказал министр.

В 2020 году в заведения высшего образования через образовательные центры "Донбасс-Украина", "Крым-Украина" поступили 2026 человек, в 2019 году – 1865, в 2018 – 1776, в 2017 – 1550, в 2016 году – 1008 человек.

Центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

Также Шкарлет заметил, что приобщиться к обучению по украинским программам школьники с временно неподконтрольных Киеву территорий могут с помощью Всеукраинской школы-онлайн. 

"Мы запустили Всеукраинскую школу онлайн, которой сегодня пользуются более 110 стран мира, в том числе и дети, и учителя с временно оккупированных территорий", – сказал глава Минобразования.

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