ВР запретила продавать электронные сигареты лицам, моложе 18 лет

Верховная Рада Украины устанавливает ограничения по продаже электронных сигарет и жидкостей, используемых в них, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, сообщает УНИАН.

За принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака" (регистрационный № 4358) проголосовали 339 народных депутатов Украины.

Этим законопроектом, в частности, запрещается производство (кроме производства для экспорта), оптовая и розничная торговля и импорт для реализации на территории Украины сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1,0 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг.

Кроме того, запрещается продажа табачных изделий, на упаковке которых отсутствуют определенные действующим законодательством медицинские предупреждения; табачных изделий с использованием на их упаковке или на самих табачных изделиях любых элементов или признаков (тексты, символы, названия, образные или другие признаки), которые, в частности, рекламируют табачное изделие или способствуют его применению, создавая ложное впечатление о его характеристиках, последствиях для здоровья, рисках или выбросах.

Также предполагается учет требований относительно медицинских предупреждений потребителей на упаковке электронных сигарет, в частности на упаковках заправочных контейнеров и жидкостей. Такое текстовое предупреждение должно занимать 30% от всей площади упаковки.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения", закона "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" и закона "О рекламе".

В законопроекте есть положение о системе прослеживания оборота табачных изделий в соответствии с Директивой Европейского Союза. Также регулируется распространение средств, не содержащих табака (например, в продаже есть никотиновый пластырь, который не нужно курить или любым другим образом нагревать, который не содержит табак, но содержит никотин).

Также законопроектом производителю и импортеру табачных изделий запрещается помещать в одиночную пачку и внешнюю упаковку табачных изделий вкладки, которые поощряют приобретение табачных изделий или их употребление.

Производители и импортеры электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должны подавать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование государственной политики в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, сообщение о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в обращение на территории Украины. Уведомление должно быть подано в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот.

Также каждый производитель или импортер табачных изделий обязан ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, подавать в электронном виде центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, перечень всех ингредиентов и их количество, используемых в производстве табачных изделий, в порядке убывания массы каждого ингредиента, входящего в состав табачных изделий; уровне выбросов смолы, никотина, монооксида углерода в дыме сигарет.