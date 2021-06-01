Украина сократила импорт газа в мае в 9 раз

Украина в течение мая 2021 года импортировала из европейских направлений 8,47 млн куб м природного газа, что в 9 раз меньше, чем в апреле, сообщает ExPro.

По сравнению с маем прошлого года импорт газа обрушился в 158 раз - с 1,34 млрд куб м до 8,47 млн куб м. Об этом стало известно из оперативных данных ООО «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

Импорт был стабильным в течение всего месяца - около 273 тыс. куб м каждый день поступало из Венгрии по механизму виртуального реверса через «Берег». Поставки по другим направлениям отсутствовали. Если не учитывать март 2021 г., в мае было импортировано меньше газа за последние 5,5 лет.

Среди причин минимальных объемов импорта - ценовой спред. В течение мая газ в Украине торговался дешевле, чем на европейских хабах, что делает импорт газа экономически невыгодным.

За первые 5 месяцев года Украина импортировала 561 млн куб м природного газа, это самое низкое значение за последние 6 лет. По сравнению с прошлым годом объемы импорта сократились в 9 раз - с 5,25 млрд куб м до 561 млн.