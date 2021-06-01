США предлагают определить нормы поведения в космосе

США выступают за выработку добровольных, не юридически обязывающих норм ответственного поведения в космосе, заявил постпред Соединенных Штатов на Конференции по разоружению в Женеве посол Роберт Вуд, сообщает Интерфакс-Украина.

Выступая на сессии конференции во вторник, Вуд отметил, что США "будут рассматривать предложения по контролю над вооружениями в космосе, если они будут справедливыми, эффективно проверяемыми и если они будут укреплять безопасность Соединенных Штатов и их союзников".

"Два варианта проекта Договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которые были представлены, очевидно, не отвечают таким критериям", - подчеркнул посол.

По его словам, "проект все еще содержит фундаментальные недостатки, включая отсутствие ясных определений и эффективных верификационных механизмов".

"Учитывая такой печальный послужной список и тот факт, что переговоры по юридически обязывающим инструментам могут затянуться и отставать от развития технологий, мы полагаем, что было бы более продуктивно для международного сообщества разработать нормы ответственного поведения, чтобы отвечать на растущие угрозы, с которыми сталкиваются сейчас все наши правительства в сфере космоса", - сказал Вуд.

По его словам, "фокус на добровольных, не юридически обязывающих нормах ответственного поведения имеет множество преимуществ, включая возможность быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам или технологиям и избегать проблем, связанных с необходимости тратить годы на переговоры по юридически обязывающим инструментам".

Такие нормы и принципы ответственного поведения в космосе могут ослабить угрозы международному миру и безопасности, сократить риски ошибочных восприятий, и, таким образом, избегать конфликтов, сказал посол.