Помощь при рождении ребенка увеличат

Сегодня, 1 июня, группа народных депутатов зарегистрировала в парламенте законопроект №5585-1 о госпомощи семьям с детьми относительно стимулирования увеличения рождаемости, сообщает UBR.

Документ предусматривает увеличение выплат при рождении первого ребенка с 41,28 тыс. грн до 50 тыс. грн, сообщил один из инициаторов изменений, глава финансового комитета Данил Гетманцев.

Также госпомощь вырастет при дальнейшем пополнении в семьях:

при рождении второго ребенка – 100 тыс. грн;

третьего – 150 тыс. грн.

Указанное повышение предусмотрено с 1 января 2022 года.

На эти цели из госбюджета нужно дополнительно выделить около 12,27 млрд грн. Эти средства в комитете предлагают привлечь за счет доходов, полученных в результате детенизации рынка алкоголя.

Также Гетманцев отметил, что в 2013 году в Украине родилось 503,7 тыс. детей, а в 2020-м – только 293,4 тыс. За годы независимости численность населения уменьшилась на 10 млн человек.

"Одной из причин такой негативной динамики рождаемости является недостаточная поддержка молодых семей в первые годы жизни ребенка" , – почеркнул нардеп.

По его словам, в 2013 году помощь на первого ребенка составляла 30 960 грн ($3 870), на второго – 61 920 грн ($7 740), на третьего и каждого следующего – 123 840 грн ($15 480).

"С 2014 по 2021 год эта сумма не менялась и составляла 41 280 грн, постепенно превратившись из $2612 по курсу 2014 года в небольшие $1507 по текущему курсу, независимо от очередности рождения ребенка и количества детей в семье" , – добавил парламентарий.

Напомним, 26 мая Кабинет министров поддержал законопроект об увеличении объема господдержки при рождении ребенка или усыновлении до 50 тыс. грн.