Водители смогут фиксировать нарушителей ПДД через Дію

В Украине водители смогут самостоятельно фиксировать нарушения Правил дорожного движения, которые будут делать другие водители. Для этого им нужно будет использовать приложение Дія, сообщает Обозреватель.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что сейчас ведомство разрабатывает соответствующий законопроект.

С помощью смартфонов и видеорегистраторов можно будет фиксировать нарушения ПДД и направлять их в патрульную полицию для составления протоколов. Эти сообщения о нарушениях будут использоваться в судах, в качестве доказательства о правонарушении.

Инициаторы законопроекта даже предлагают установить вознаграждение в размере 10% от суммы штрафа для водителей, которые зафиксировали правонарушение другого водителя на дороге.

Геращенко отметил, что для реализации этой инициативы и улучшения обмена данными между полицией и обществом, ведутся переговоры с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.