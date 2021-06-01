Лукашенко обсудил с Путиным авиасообщение Крыма с Беларусью
Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом, сообщает Деловая столица.
Об этом шла речь во время разговора Лукашенко с журналистами со ссылкой на "Пул первого".
"Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым — ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", — подчеркнул он.
Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.
"Сегодня я хотел бы спросить у (президента Украины — ред.) Зеленского, при желании полететь в Крым, мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется Путина попросить, чтобы он отвез меня в Крым. Они (Украина — ред.) устроили эту "канитель", эту провокацию", — сказал Лукашенко.