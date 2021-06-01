Лукашенко обсудил с Путиным авиасообщение Крыма с Беларусью

Александр Лукашенко рассказал, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поднял вопрос авиасообщения с Крымом, сообщает Деловая столица.

Об этом шла речь во время разговора Лукашенко с журналистами со ссылкой на "Пул первого".

"Я задал Путину этот вопрос: Украина закрыла для нас небо, но у нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди ездили и летали. Чтобы не обострять этот вопрос, мы через Украину (ездили в Крым — ред.), кто на автомобиле, кто поездом, кто самолетом. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал, прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым" , — подчеркнул он.

Лукашенко отметил, что вопрос полетов из Беларуси в Крым уже прорабатывается с Россией.