Укравтодор представил реформу управления качеством в дорожной отрасли

Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») представило реформу управления качеством в дорожной отрасли, которая должна адаптировать дорожную отрасль страны к европейским стандартам, сообщает УНИАН.

Соответствующий план реформы представила директор Команды поддержки реформ при «Укравтодоре» Александра Азархина на пресс-конференции в Киеве. По ее словам, нынешняя система управления качеством создает определенные коррупционные риски.

«Система, которая существует сейчас, направлена не на то, чтобы подрядчик инвестировал в безопасность, качественную инфраструктуру дорог, а она ориентирована на запрос службы (Службы автомобильных дорог - УНИАН), что создает некоторые коррупционные риски», - сказала она.

Согласно представленной Азархиной презентации, реформа управления качеством предусматривает внедрение принципов Международной организации инженеров-консультантов (FIDIC) при привлечении инженера-консультанта, само привлечение такого инженера, установку неценовых критериев для закупок и консультирования, запуск цифровых отчетов для технического надзора и мониторинга качества, привлечение бизнеса и общественности к процессу реформирования и контроля за качеством и др.

Также реформа предусматривает либерализацию ценообразования и особое внимание к проведению антикоррупционной реформы в «Укравтодоре».