Подсчитано число умерших из-за глобального потепления

В период с 1991 по 2018 год более одной трети всех смертей, связанных с жарой, произошло из-за увеличения глобальной температуры воздуха. Согласно модели, разработанной учеными из США, Великобритании и Швейцарии, в мире без антропогенного изменения климата умирало бы гораздо меньше людей. ﻿Об этом пишет журнал Nature Climate Change, сообщает Лента.Ру.

Специалисты проанализировали данные о смертности людей из 43 стран, живших в 732 населенных пунктах. Исследователи сначала подсчитали общее число смертей по состоянию здоровья и ассоциировали колебание этого параметра со значениями среднесуточной температуры в течение теплого сезона (четыре самых теплых месяца, идущих друг за другом). Всего в анализ вошли около 30 миллионов смертей, произошедших с 1991 по 2015 год. Страны сильно различались по климату: средняя температура самого жаркого сезона варьировалась от 15 до более 25 градусов Цельсия.

На втором этапе исследования ученые рассчитали бремя смертности из-за жары для двух сценариев. Первый характеризуется реальной климатической ситуацией в мире, а второй был основан на модели климата без влияния человека.

Во всех странах, где проводились исследования, 20,5-76,3 процента всех смертей (в среднем, 37 процентов), причиной которых стала жара в теплое время года, можно отнести за счет глобального потепления. В некоторых регионах, таких как Южная Европа, Центральная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия, риск смерти от жары особенно высок, а смертность достигает нескольких сотен случаев в год. В Эквадоре и Колумбии до трех четвертей всех смертей, связанных с жарой, произошло из-за глобального потепления в результате антропогенных выбросов.

Авторы статьи подчеркивают, что заметное увеличение числа смертей произошло лишь из-за повышение средней температуры приблизительно на один градус Цельсия выше доиндустриальных, что ниже пределов, установленных Парижским соглашением (1,5-2 градуса Цельсия).