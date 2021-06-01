Транзит газа через Украину: в Кремле сделали заявление

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что со временем поставки российского газа в Европу будут расти. Поэтому транзит через Украину ему понадобится даже после запуска "Северного потока-2, сообщает Обозреватель.

Об этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в комментарию изданию ТАСС. При этом в России говорят, что будущий транзит якобы будет зависеть от Украины: от того, какое будет состояние газотранспортной системы.

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита. Президент Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован" , – сказал Песков.

Россияне настаивают, что в поставках газа политической составляющей нет.

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы" , – добавил пресс-секретарь.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.