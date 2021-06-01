Работающим пенсионерам пересчитали выплаты: на сколько выросли суммы

С июня украинские пенсионеры, которые работают, начнут получать повышенные пенсии. Средний показатель роста не превышает 180 грн. Такой перерасчет проводится ежегодно, сообщает UBR.

"Суммы зависят от заработной платы и стажа каждого. То есть ведется индивидуальный расчет. В среднем рост составляет где-то 170-180 грн" , – рассказал советник министра социальной политики Николай Шамбир.

По его словам, перерасчет работающим пенсионерам проводится с 1 апреля, но в этом году процесс перенесли. Это связано с тем, что в Украине введена квартальная отчетность, а Пенсионный фонд должен учитывать данные по февраль. При этом отчеты работодатели подают до 9 мая.

В результате с июня пенсионеры начнут получать повышенные выплаты, в том числе и дополнительные суммы за апрель-май.

Ранее директор Главного управления ПФУ в Киеве Лариса Дзядевич сообщала, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в 2021 году проведут позже, чем обычно – в июне вместо апреля. Однако граждане смогут получить свои доплаты сразу за два месяца без личных визитов в Пенсионный фонд.