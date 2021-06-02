Сочное фото Ани Лорак позирует в радужном купальнике
Ани Лорак недавно призналась, сколько ей готовы заплатить за откровенную фотосессию. И хотя сниматься для глянца полуобнаженной певица не соглашается, в своем Instagram-профиле она часто постит снимки в купальниках, сообщает Сегодня.
На этот раз Ани Лорак выложила фотографию у моря, вероятно, сделанную во время работы над ее последним клипом. В кадре Каролина позирует в радужном купальнике, демонстрируя во всей красе результат своей работы в тренажерном зале.
Честно говоря, глядя на эти кубики и талию, хочется бросить все и качать пресс. Певица выглядит невероятно красиво.