В Украину прибыли сенаторы Конгресса США

В Украину во вторник, 1 июня, прибыла делегация из трех представителей Сената (верхней палаты Конгресса) США. 2 июня в Министерстве иностранных дел Украины проведут переговоры с партнерами, сообщает Обозреватель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин. Он уточнил, что в Киев прибыли сенаторы Джин Шахин (Демократическая партия США), Роберт Портман (Республиканская партия) и Кристофер Мерфи (Демократическая партия).

Джин Шахин. Источник: Time Magazine

Роберт Портман. Источник: The Blade

Кристофер Мерфи. Источник: NBC News

"Несмотря на вопли об "измене" (а-ля нас сдали РФ) мы системно работаем над развитием отношений со стратегическим партнером № 1" , – написал Енин.

Он отметил, что на переговорах в среду представители Министерства иностранных дел будут говорить с американскими сенаторами "о том, как вместе сделать Украину сильнее".

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Добавим: на сайте Посольства США в Украине ранее сообщалось, что сенаторы посетят также Литву и Грузию.

Их поездка в Восточную Европу направлена на то, чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам.