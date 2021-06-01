Зеркаль трудоустроилась в Минэнерго

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль стала советником министра энергетики, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению Минэнерго, в этой должности она уже приняла участие во встрече министра энергетики Германа Галущенко и замминистра по евроинтеграции Ярослава Демченкова с комиссаром ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Стороны обсудили стратегическое партнерство Украины и ЕС, интеграцию объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в европейскую ENTSO-E, обязательства страны проводить реформы в энергетике.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили газопровод "Северный Поток-2".

"Еврокомиссар Кадри Симсон подтвердила, что позиция европейской стороны неизменна в этом вопросе: "Северный поток-2" не выполняет функцию диверсификации поставок газа, ЕС не поддерживает реализацию этого проекта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в конце мая 2021 года советник главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Лана Зеркаль покинула компанию.