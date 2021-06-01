В Европе рекордно выросли цены

В Европе рекордно выросли цены
Фото: Pixabay

Инфляция в еврозоне поднялась до рекордно высокого уровня за два года после того, как страны начали снимать коронавирусные ограничения, сообщает Лента.Ру.

Потребительские цены в мае выросли на два процента в годовом выражении, что превысило прогнозы экономистов. В то же время задержки с поставками сырья и комплектующих сдерживают рост производства, в результате чего компании не могут удовлетворить растущий спрос, пишет Bloomberg.

В то время как покупательская активность росла самыми быстрыми темпами почти за четверть века, производители сократили запасы продукции до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что рост цен, скорее всего, будет временным. Однако ряд экспертов уверены, что есть риск дальнейшего подорожания товаров по мере восстановления экономики.

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