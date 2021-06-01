В Киеве задержали мужчину, которого 23 года разыскивали за убийство

Столичные правоохранители задержали мужчину, который 23 года находился в уголовном розыске по подозрению в умышленном убийстве, сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Нацполиции во вторник, сообщает Интерфакс-Украина.

"В начале 1998 года задержанный совершил убийство и начал скрываться от правоохранительных органов, в связи с чем был объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что беглецу сообщено о подозрении в совершении убийства, следователи обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.