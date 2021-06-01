Украина третья в мире по поставкам детской порнографии
В Международный день защиты детей представители правоохранительных органов под руководством генпрокурора Ирины Венедиктовой провели совещание, сообщает Страна.ua.
По результатам выяснилось, что в Украине растет как число преступлений, в которые вовлечены дети, так и преступлений против детей.
Дети все чаще попадают в "плохие компании", взрослые, которые подстрекают их к преступлениям, нередко избегают ответственности, а согласно статистике МВД - каждый четвертый случай преступления против ребенка связан с изнасилованием.
Дети торгуют наркотиками на 30% чаще
Мероприятие началось с выступления представителей Офиса генпрокурора. Оно касалось проблемы вовлечения детей в наркопреступность.
Представленные данные по динамике преступлений за первое полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года указывают на явный рост.
Согласно озвученной информации, с начала 2021 года на 30% выросло количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые совершены несовершеннолетними, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
В частности, дети фигурировали в 329 уголовных и 400 административных правонарушениях.
При этом в двух третях случаев, когда фигурировали взрослые подстрекатели, ответственность наступала только для детей.
"Из 650 правонарушений, совершенных на протяжении 2020-2021 несовершеннолетними вместе со взрослыми, только в каждом третьем случае предоставлена уголовно-правовая оценка действий взрослых подстрекателей", - говорится в докладе
Каждое четвертое изнасилование - против детей
В Генпрокуратуре фиксируют рост числа преступлений, связанных с сексуальным насилием в отношение детей.
По данным ОГПУ, в 2021 на 21% выросло количество уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности.
При этом, каждый четвёртый случай преступлений против детей связан с изнасилованиями. Более чем в 60% сексуальное насилие совершается в отношение детей младше 14 лет.
Генпрокурор Ирина Венидиктова озвучила шокирую статистику - Украина в тройке лидеров среди поставщиков детской порнографии.
"По данным независимой организации Internet Watch Foundation, Украина находится в ТОП-3 лидеров поставщиков детской порнографии в мире. Стыдно", - сказала Венедиктова.
В свою очередь, уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что по статистике, сами дети сталкиваются с сексуальным контентом впервые в возрасте с 7 до 13 лет.
"Это преступление",- прокомментировал Кулеба сложившееся положение дел.
Игорь Клименко, глава национальной полиции Украины указал на статистику с преступлениями против детей за первые полгода 2021 года.
По данным МВД, в Украине 456 детей пострадали от тяжких и особо тяжких преступлений за прошедшее полугодие.
Из них:
- 56 случая - растление несовершеннолетних;
- 61 случай - изнасилование;
- 42 случая - вовлечений в преступную деятельность;
- 34 случая - умышленнее убийство;
- 10 случаев - нанесение тяжких телесных повреждений.
За 4 месяца этого года зарегистрированы 1284 уголовных нарушений в отношении детей.
В свою очередь, в Минсоцполитике назвали статистику по обращениям из-за домашнего насилия.
Марина Лазебная, министр социальной политики, заявила, что по данным Минсоцполитики за 2020 год зарегистрировали 200 тысяч обращений по домашнему насилию, из них 3000 обращений - от детей.
Хищения у сирот
Согласно озвученной информации, на данный момент в органах прокуратуры расследуется 1000 уголовных производств в сфере охраны детства:
- 35 уголовных дел по факту многомиллионных убытков, вызывание расхищением субвенций государственного бюджета на покупку жилья для детей-сирот;
- 60 уголовных производств по факту хищения десятков миллионов гривен предназначенных для питания детей в детских садах и школах;
- 600 уголовных производств по факту незаконного использования бюджетных средств в сфере образования с убытками более чем 100 миллионов гривен.
В рамках дискуссии, поднимался и вопрос безопасности в школах.
"Возможно уже пришло время ставить в школах металлические рамки",- заявила Венедиктова.
Самоубийства среди детей возросли
Омбудсмен Людмила Денисова на днях написала пост, где привела шокирующую статистику по детским суицидам в Украине.
В этом году они могут превысить показатель 2020 года.
"Статистика о случаях гибели детей и подростков по этой причине неутешительная Так, по информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 137 случаев подростковых самоубийств. В то же время на конец мая текущего года 154 ребенка хотели покончить с собой. К сожалению, 56 попыток завершились смертью", - написала она в Facebook.