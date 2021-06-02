В Киеве состоялся фестиваль ретротехники OldCarLand

В Киеве 28-30 мая провели крупнейший технический фестиваль Украины OldCarLand. На нем показали более 500 раритетных автомобилей. Старейшему из них – более 100 лет, сообщает Обозреватель.

Раритеты выставили среди самолетов в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова. Большинство автомобилей – редкие и имеют интересную историю. Мероприятие организовал Клуб технической классики Old Car Serviсe.

Раритеты выставили среди самолетов в Государственном музее авиации имени А.К. Антонова. Источник: obozrevatel.com

Главную экспозицию фестиваля сформировали из советских представительских автомобилей ручной сборки. Среди них – ЗИЛ-115, который обслуживал первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого и стал последним в семействе правительственных лимузинов СССР. Такой выпускали в течение 1978-1985 годов, сделали 106 машин. Из особенностей – кузов покрыт более чем 10 слоями краски, салон отделан кожей и шпоном из карельской березы, а также подвеска с поразительной плавностью хода.

ЗИЛ-115, который обслуживал первого секретаря ЦК КП Украины Владимира Щербицкого. Источник: obozrevatel.com

Впервые на фестивале представили Citroën DS 23 1973 года. Его недавно привезли из Бельгии. Миру DS 23 запомнился как автомобиль Шарля де Голля – кабриолет на базе этой модели служил парадной машиной генерала, а седан – ежедневным транспортом. Именно такой DS спас однажды жизнь президенту Франции во время покушения на него. Шары нападающих пробили две шины, но революционная по тем временам гидропневматическая подвеска позволила уменьшить крен кузова и продолжить движение. Подвеска машины обеспечивала не только уникальную плавность хода и устойчивость при прохождении поворотов, а еще позволяла изменять клиренс и менять колесо без домкрата. Были в этой машине и другие инновации: DS стал первым в мире авто, которое получило роботизированную коробку передач с автоматическим сцеплением. "Двадцать третий" стал одним из первых массовых автомобилей с дисковыми тормозами передних колес.

Впервые на фестивале представили Citroën DS 23 1973. Источник: obozrevatel.com

Также на фестивале дебютировал самый старый в мире "Запорожец" – ЗАЗ-965 1960 года с заводским номером "185". Этот экземпляр был произведен в первые дни выпуска. Также он имеет определенные отличия по сравнению с более поздними "Горбатым".

На фестивале впервые дебютировал самый старый в мире "Запорожец" – ЗАЗ-965 1960 года. Источник: obozrevatel.com

Показали на OldCarLand и редкий Bentley 1959 выпуска, принадлежавший семье из окружения американского президента Джона Кеннеди. Речь идет об одном из 1863 выпущенных экземпляров седана S2 (1959-1963 г.в.). Ориентировочная рыночная стоимость автомобиля сегодня – 150000 долларов.

Bentley 1959 выпуска, принадлежавший семье из окружения американского президента Джона Кеннеди. Источник: obozrevatel.com

Интересную экспозицию представили любители ретро из Беларуси. Наибольший интерес вызвал Pontiac Streamliner Silver Streak 1949 года.

Pontiac Streamliner Silver Streak 1949. Источник: obozrevatel.com

Впервые представили полную линейку украинской легкой мототехники, начиная с 1940-х годов. "Изюминкой" экспозиции стал мотовелосипед КМЗ К1Б "Киевлянин" 1949 – один из первых послевоенных представителей двухколесной техники в Советском Союзе. Первые экземпляры этой модели собирали из комплектующих, которые были вывезены из Германии в рамках репараций. Выпускали "Киевлянин" с 1945 по 1951 год, за это время он успел получить звание самого доступного транспортного средства с ДВС в СССР.

"Изюминкой" экспозиции стал мотовелосипед КМЗ К1Б "Киевлянин" 1949. Источник: obozrevatel.com

Самый старый автомобиль фестиваля – Ford T 1912 – прибыл из Львова. Это первая массовая модель в мире. Именно с него началась история такого понятия, как конвейерное производство. Однако на западе показывали авто, которое собрали за год до начала конвейерного производства.

Самый старый автомобиль фестиваля – Ford T 1912 – прибыл из Львова. Источник: obozrevatel.com

Старейший мотоцикл – Stock Kardan 1929 года. Фирма Stock работала в Германии в 20-х годах, а с приходом нацистов к власти в 30-х исчезла. За время своего существования она выпустила только 30 тыс. Мотоциклов, из которых до наших дней дожили лишь единицы.

Традиционно на Old Car Land прошли ралли на ретроавтомобилях, конкурс "Элеганции" – когда владельцы старинных машин одеваются в наряды времени выпуска своего авто, и конкурс моды разных эпох.

Приз за лучшую реставрацию отечественного автомобиля получил президент УАК Анатолий Шумский и его ГАЗ-21Р "Волга". Он идеально сохранен (всего 16000 пробега) и выглядит великолепно.

ГАЗ-21Р "Волга". Источник: uac-retro.org

За лучший спецавтомобиль заслуженно отметили Артема Рудницкого, руководителя реставрационной мастерской Vintage Motors. Его РАФ-2203 "Латвия" стал звездой экспозиции среди спецтехники.

РАФ-2203 "Латвия" стал звездой экспозиции среди спецтехники. Источник: obozrevatel.com

За лучшую военную технику наградили военно-исторических реконструкторов, занявшие тактическую высоту на холме возле основной экспозиции. В их колоритном лагере каждый желающий мог почувствовать военную атмосферу времен Второй мировой.

За лучшую военную технику наградили военно-исторических реконструкторов. Источник: obozrevatel.com

Главный приз фестиваля получил Mercedes-Benz W113 1965 года. За характерную форму крыши этот автомобиль называли "Пагодой". За 8 лет производства (1963-1971) было построено чуть менее 50 тыс. таких автомобилей.

Главный приз фестиваля получил Mercedes-Benz W113 1965. Источник: obozrevatel.com

Следующий фестиваль состоится осенью этого года.