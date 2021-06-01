Ударят по нефтяному сектору: ЕС готовит санкции для Беларуси

Европейский союз может запретить самолетам белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС и приземляться там уже в эту пятницу, 4 июня, сообщает Страна.ua.

Другие санкции за вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание оппозиционера Романа Протасевича в Минске Евросоюз введет против Беларуси 21 июня.

По данным журналистов Reuters, ЕС также готовит санкции в отношении около десяти высших должностных лиц авиации Беларуси. Как утверждают собеседники, это будет временная мера перед введением основных санкций, которое ожидается на саммите министров иностранных дел Евросоюза 21 июня.

Предположительно, новые санкции коснутся продажи облигаций, нефтяного сектора и калийной промышленности - все эти сферы представляют крупные доли экспорта Беларуси.