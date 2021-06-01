ВОЗ одобрила китайскую вакцину производства Sinovac

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech, сообщает УНИАН.

"Сегодня ВОЗ рекомендовала вакцину Sinovac для экстренного использования. Продукт Sinovac - это инактивированная вакцина, которая требует простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий" , - сообщили в ВОЗ.

Отмечается, что CoronaVac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. Ранее организация рекомендовала к использованию вакцины Sinopharm.

Сейчас ВОЗ одобрила уже семь вакцин. Кроме китайских CoronaVac и Sinopharm в список вошли препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

Что известно о вакцине CoronaVac

Более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac уже были доставлены в разные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

Ранее в Sinovac Biotech отметили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов. Представитель компании добавил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус.

Вакцину CoronaVac используют и в Украине. Сейчас Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата. В частности, этой вакциной делают прививки в центрах массовой вакцинации, которые открылись в минувшие выходные в Киеве, Одессе и Львове.