Бывший посол в Турции назначен замом в ОП

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина приветствует кадровые перестановки во внешнеполитических структурах Офиса президента Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Так, в своем комментарии агентству, она заявила, что назначение Игоря Жовквы на должность заместителя руководителя Офиса президента по вопросам европейской и евроатлантической интеграции является еще одним подтверждением приоритетности движения Украины в ЕС и НАТО для политического руководства нашей страны.

"Убеждена, оперативное и эффективное сотрудничество между правительством, Верховной Радой и Офисом президента является рецептом нашего общего успеха. Именно на выстраивании этой координации сосредоточила значительную часть своих усилий в первый год работы в должности. Продолжаем работу в формате Стефанишина-Жовква-Стефанчук", - заявила чиновница.

Она также отметила о том, что назначение бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибиги на должность заместителя руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства, позволит усилить внешнеполитическое направление деятельности ОП для продвижения и защиты интересов Украины в мире.

"Радуюсь с назначения Андрея Сибиги, потому что он один из тех дипломатов, которых принято считать золотым запасом дипломатической службы, и подтверждается его многочисленными наградами не только в Турции. Поздравляю его с назначением и уверена, что он усилит внешнеполитическое направление деятельности Офиса президента для продвижения и защиты интересов Украины в мире", - заявила Стефанишина.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего посла Украины в Турции Андрея Сибигу заместителем руководителя Офиса президента, который будет заниматься вопросами внешней политики и развитием стратегического партнерства.

Также стало известно, что в Офисе президента создано структурное подразделение по европейской и евроатлантической интеграции Украины, которое возглавит Игорь Жовква.