Отец убитого педофилом ребенка сам стал убийцей

В Днепре группа мужчин жестоко избила, подожгла и закопала в посадке 35-летнего мужчину, которого они заподозрили в педофилии, сообщает InfoResist.

Одним из нападавших оказался отец 11-летнего Родиона Волкова – в 2020 году тело мальчика нашли в заброшенном корпусе психиатрической больницы. Подросток стал жертвой престарелого маньяка, который изнасиловал его и убил. Насильник во всем признался и был задержан.

Между тем отец мальчика и двое его друзей заподозрили в педофилии 35-летнего Александра Тептыша, который, по их мнению, пытался совратить 12-летнюю школьницу. Следует отметить, что никаких доказательств данной версии не было.

Сестра убитого мужчины рассказала, что он никогда не прикасался к детям, был тихим, спокойным и непьющим мужчиной. Она убеждена, что убийцам удастся избежать наказания, так как двоих их них уже выпустили из СИЗО. В свое оправдание преступники заявляли, что они пытались помешать ужасному преступлению.

Александр Тептыш без вести пропал минувшей осенью. Поиски мужчины длились около полугода. Впоследствии его тело было найдено на окраине города. Мужчина был обнаженным, обгоревшим, а эксперты насчитали на его теле более ста различных повреждений.