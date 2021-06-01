В Бразилии вакцинировали целый город - заболеваемость снизилась на 95%
В бразильском городе Серрана смертность от COVID-19 снизилась на 95% после того, как почти все взрослые были вакцинированы, сообщает УНИАН.
Эксперимент проводился в городе с населением 45 000 человек в период с февраля по апрель Институтом Бутантан, который производит вакцину CoronaVac, разработанную китайской Sinovac Biotech.
По словам исследователей, непривитые жители также были защищены сокращением циркуляции вируса.
После вакцинации 95% взрослых смертность от коронавируса снизилась на 95%, госпитализация - на 86%, а симптоматические случаи - на 80%.
Исследователи сообщают, что также снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, которые не получали прививку.
Аналогичное исследование проводится в бразильском городе Ботукату с населением 148 000 человек. Исследователи используют вакцину Oxford/AstraZeneca, производимую на местном уровне институтом Fiocruz.