Вакцинированные CoronaVac получат международное свидетельство о прививке

Украинцы, которые получили прививки препаратом CoronaVac, смогут получить международное свидетельство о проведении вакцинации, сообщает Украинская правда.

"Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок", - написал Ляшко в Facebook.

Ляшко напомнил, что сейчас этой вакциной прививки получают лица 65+, маломобильные групп населения и лица, ухаживающие за маломобильными, спортсмены, работники образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представители Вооруженных сил Украины, МВД, работники предприятий критической инфраструктуры, а также те, которые написаны на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата пока больше получила Украина.