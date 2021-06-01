Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП

Укрпочта продала здание церкви под Кропивницким, которое ранее долгое время использовалось как почтовое отделение. Новым владельцем храма стала УПЦ Московского патриархата (РПЦ в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом 1 июня сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский в своем Facebook.

Сделка была совершена на открытом аукционе Prozorro.

Также он опубликовал фото договора купли-продажи.

Смелянский рассказал, что здание, в котором годами было отделение Укрпочты, "снова выкуплено Украинской Православной Церковью и будет использоваться по своему прямому предназначению".

В документе указывается, что нежилое помещение, которое расположено на улице Освободителей, 19-б, в селе Гуровка Долинского района, имеет общую площадь 94,5 квадратных метров.

Руководитель Укрпочты с иронией уточнил, что здание продали не за 30 серебряников, а по цене 225 730 гривен.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

Реакция сети

Публикация главы Укрпочты вызвала в сети массу обсуждений - в комментариях, в частности, возникла оживленная дискуссия, почему здание церкви было продано именно УПЦ МП, а не Поместной автокефальной украинской православной церкви (ПЦУ).

В свою очередь Смелянский стал объяснять, что аукцион проводился открыто, и влиять на его итог руководитель компании-оператора почтовой связи не мог.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться
Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться
Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

Кто "боролся" за здание церкви

Судя по данным на сайте Prozorro, лот разместили на открытые торги 24 февраля, а сам аукцион провели 17 марта.

В реестре ценовых предложений видно, что предложение религиозной организации УПЦ было выше на около 11 тысяч гривен, чем у другого участника торгов - одного из сельских фермерских хозяйств.

Другие пропозиции на торги не поступали.

Укрпочта похвасталась продажей здания церкви УПЦ МП: потом пришлось оправдываться

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