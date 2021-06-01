Пентагон предостерег страны Ближнего Востока от сотрудничества с РФ и Китаем

Пентагон припугнул страны Ближнего Востока потерей суверенитета и сотрудничества с США, если те продолжат взаимодействовать с Россией и Китаем в сфере безопасности, сообщает Лента.Ру.

«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… », — заявила в ходе вебинара зампомощника министра обороны США Дана Строул.