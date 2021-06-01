Пентагон предостерег страны Ближнего Востока от сотрудничества с РФ и Китаем
Пентагон припугнул страны Ближнего Востока потерей суверенитета и сотрудничества с США, если те продолжат взаимодействовать с Россией и Китаем в сфере безопасности, сообщает Лента.Ру.
«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… », — заявила в ходе вебинара зампомощника министра обороны США Дана Строул.
Она добавила, что хотела бы предостеречь эти страны от стратегии, которая «
не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан». Строул уверена, что выбор для ближневосточных государств должен быть очевиден, так как возможные выгоды от сотрудничества с США невозможно сравнивать с тем, что могут предложить Россия и КНР.