Лукашенко пригласил к Протасевичу террористов "ЛНР"

Александр Лукашенко разрешил боевикам группировки "ЛНР" провести допрос основателя Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича, который ездил в зону военного конфликта на Донбассе как журналист и находился на позициях "Азова, сообщает Телеграф.

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям... …Если у них будут вопросы - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им (Лукашенко имеет в виду и Протасевича. - Авт.) вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе", - сказал Лукашенко.

Напомним, что несмотря на то, что Протасевич не участвовал в боевых действиях на Донбассе, так называемая "генпрокуратура" боевиков "ЛНР" попросила Беларусь о возможности провести "следственные действия" с Протасевичем.