Зеркаль допускает возобновление санкций США против "СП-2"

США могут пересмотреть свою позицию относительно санкций против российского магистрального газопровода "Северный поток-2" и ужесточить ограничения, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль со ссылкой на видеоинтервью "Европейской правде".

"Я думаю, что они (США — ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент" , — сказала Зеркаль.

В то же время Зеркаль отметила, что в Германии нет инструментов для введения моратория на "Северный поток-2". Она убеждена, что санкции США являются единственным инструментом, способным остановить достройку "Северного потока-2".

"Потенциально даже "Газпром" может попасть под санкции" , — отметила Зеркаль, объяснив, что США могут ударить по финансированию, кредитным линиям и возможности получения дополнительных выходов на биржу для российского монополиста.

Зеркаль считает, что решить судьбу "Северного потока-2" могут будущие встречи президента США с президентами Украины и России.