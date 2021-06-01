Зеркаль допускает возобновление санкций США против "СП-2"
США могут пересмотреть свою позицию относительно санкций против российского магистрального газопровода "Северный поток-2" и ужесточить ограничения, сообщает Деловая столица.
Об этом заявила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль со ссылкой на видеоинтервью "Европейской правде".
"Я думаю, что они (США — ред.) санкции не вычеркнули. Сняли санкции временно как возможность применения к консорциуму и к председателю этого консорциума. Это не значит, что их нельзя восстановить в любой момент", — сказала Зеркаль.
В то же время Зеркаль отметила, что в Германии нет инструментов для введения моратория на "Северный поток-2". Она убеждена, что санкции США являются единственным инструментом, способным остановить достройку "Северного потока-2".
"Потенциально даже "Газпром" может попасть под санкции", — отметила Зеркаль, объяснив, что США могут ударить по финансированию, кредитным линиям и возможности получения дополнительных выходов на биржу для российского монополиста.
Зеркаль считает, что решить судьбу "Северного потока-2" могут будущие встречи президента США с президентами Украины и России.