В Беларуси тайно кремировали студента, покончившего с собой из-за дела по митингах

В Беларуси тайно кремировали тело 18-летнего Дмитрия Стаховского (Меркулова), который совершил самоубийство после начала против него уголовного дела за участия в протестах, сообщает Обозреватель.

На кремацию отвезли только 10 студентов колледжа, где учился парень. Друзьям и приемной семье погибшего об этом даже не сообщили.

Об этом во вторник, 1 июня, в Telegram сообщил правозащитный центр "Весна". Кремация состоялась через шесть дней после трагедии – парень прыгнул с 16 этажа многоэтажки 25 мая.

Правозащитники рассказали, что десять человек из колледжа легкой промышленности и комплексной логистики выбрала администрация.

Руководство учреждения просто зашло в класс во время занятий, выбрало учеников и заставило их сдать телефоны. Студентов увезли на кремирование, даже не объясняя, куда они направляются.

По данным правозащитников, больше никто на кремацию попасть не смог, хотя у Стаховского была приемная семья в Италии, где он некоторое время жил. Что будет с прахом парня – неизвестно.

Вконтакте Димы Меркулова

Напомним, Стаховский оставил предсмертную записку в соцсети, сообщив, что в своем самоубийстве винит Следственный комитет Беларуси. Он открыл против парня уголовное дело за участие в митингах 9-11 августа 2020 года. Днем 25 мая молодой человек был допрошен в СК, а вечером покончил жизнь самоубийством.