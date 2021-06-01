Судан решил пересмотреть договор о базе РФ на Красном море

Судан захотел пересмотреть соглашение по созданию российской военной базы на Красном море, сообщает Лента.Ру.

Об этом заявил начальник штаба суданских вооруженных сил Мухаммад Усман аль-Хусейн в интервью телеканалу Blue Nile TV.

Усман аль-Хусейн напомнил, что соглашение было подписано между бывшим правительством Судана и Россией. По его словам, суданская сторона может внести поправки или изменения в документ касательно военного сотрудничества с Россией в Красном море.

«Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны» , — пояснил он.

Договор о морской базе на Красном море Москва и Хартум подписали в 2020 году. По его условиям, африканская республика предоставит землю для пункта ВМФ России, на которой можно будет разместить не более четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой.

В конце апреля появились сообщения о том, что строительство базы якобы заморожено. Однако позже посольство России в Судане опровергло данную информацию.