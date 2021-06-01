Эстония отменяет обязательный масочный режим

В Эстонии со среды, 2 июня, отменяют обязательное ношение масок с некоторыми исключениями, сообщает Украинская правда.

Такое решение правительство одобрило на фоне снижения уровня заболевания коронавирусом, пишет эстонское издание ERR.

Ношение масок отменяется во всех общественных помещениях, включая дома престарелых и образовательные учреждения, в которых эта норма действовала. Решение также касается магазинов, учреждений сферы услуг, образования, культуры, спорта, досуга, церквей и др.

Однако эстонцам рекомендуют продолжать носить защитные маски в закрытых или плохо проветриваемых помещениях и многолюдных местах. Среди таких называют общественный транспорт.

Кроме того, могут отменить ношение масок и для людей, которые имели контакт с больными COVID-19, однако это решение зависит от Департамента здоровья Эстонии.

Ношение масок могут требовать работодатели от сотрудников или клиентов предприятия. Также ученикам советуют прикрывать нос и рот на переменах и во время школьных мероприятий.

По словам министра здравоохранения Танела Кийка, в ближайшее время маски придется носить во всех медицинских учреждениях.