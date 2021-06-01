В Канаде будут миксовать вакцины AstraZeneca с Pfizer и Moderna

В Канаде Национальный совещательный комитет по иммунизации намерен разрешить комбинировать разные вакцины при иммунизации от коронавируса. В стране можно будет сочетать препарат британско-шведской компании AstraZeneca с вакцинами американских фармкомпаний Pfizer и Moderna, сообщает Страна.ua.

Свое решение комитет озвучит в самое ближайшее время. После этого те канадцы, которые получили первую из двух необходимых прививок препаратом AstraZeneca, смогут сделать второй укол вакцинами Pfizer и Moderna без каких-либо опасений за свое здоровье, передает телеканал CTV.

Пока в Канаде обе прививки от коронавируса должны быть сделаны одной вакциной.

Национальный совещательный комитет по иммунизации - это орган, который дает рекомендации канадским властям относительно использования всех одобренных Минздравом вакцин.