Привитые CoronaVac украинцы получат международное свидетельство о вакцинации

Украинцы, которые вакцинируются препаратом CoronaVac, получат международное свидетельство о проведении вакцинации, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко Facebook.

1 июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac для экстренного применения.

"ВОЗ подтвердила, что эта вакцина соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и качества. Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививки" , - сообщил Ляшко.

Министр напомнил, что Украина закупила 1 913 000 доз этой вакцины, и сейчас прививает лиц 65+, маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей Вооруженных сил Украины, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дія".