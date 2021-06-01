В НАТО ищут место для подготовки военных за пределами Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены альянса изучают, где можно обучать афганских военных после вывода войск из Афганистана, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы изучаем вопрос об обеспечении военного образования и подготовки (афганских военных) за пределами Афганистана, в особенности спецназа" , - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны НАТО.

Он отметил, что вывод войск из Афганистана проходит в соответствии с планом, подчеркнув при этом, что альянс сохранит гражданское и дипломатическое присутствие на территории Афганистана и продолжит финансировать деятельность сил безопасности страны.