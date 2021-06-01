В Кривом Роге мужчина ограбил магазин и избил молотком продавщицу

Утром во вторник, 1 июня в Кривом Роге Днепропетровской области местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Он избил продавщицу молотком, а затем порезал ее ножом. К счастью, потерпевшая выжила, однако ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Страна.ua.

В Кривом Роге произошло разбойное нападение на магазин
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Через несколько часов 32-летнего злоумышленника задержали.

Правоохранители установили, что в магазин зашел мужчина с молотком. Он сразу начал бить им продавщицу по голове. Впоследствии он вытащил еще и канцелярский нож, которым порезал потерпевшей горло.

Что украл злоумышленник:

  • жвачки;
  • шоколадки;
  • одну платформу зажигалок;
  • цепочку;
  • браслет;
  • мобильный телефон потерпевшей (Xiaomi Redmi);
  • 300 гривен из кассы магазина.
  • Все эти вещи нашли в доме злоумышленника во время обыска.

В полиции открыли уголовное производство по статье о разбое с ограблением и нанесением тяжких телесных повреждений. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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