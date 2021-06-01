В Кривом Роге мужчина ограбил магазин и избил молотком продавщицу
Утром во вторник, 1 июня в Кривом Роге Днепропетровской области местный житель совершил разбойное нападение на магазин. Он избил продавщицу молотком, а затем порезал ее ножом. К счастью, потерпевшая выжила, однако ее госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает Страна.ua.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области. Через несколько часов 32-летнего злоумышленника задержали.
Правоохранители установили, что в магазин зашел мужчина с молотком. Он сразу начал бить им продавщицу по голове. Впоследствии он вытащил еще и канцелярский нож, которым порезал потерпевшей горло.
Что украл злоумышленник:
- жвачки;
- шоколадки;
- одну платформу зажигалок;
- цепочку;
- браслет;
- мобильный телефон потерпевшей (Xiaomi Redmi);
- 300 гривен из кассы магазина.
- Все эти вещи нашли в доме злоумышленника во время обыска.
В полиции открыли уголовное производство по статье о разбое с ограблением и нанесением тяжких телесных повреждений. Если подозреваемого признают виновным, ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.